Oggi nelle edicole della città di Napoli insieme alla copia del quotidiano “Roma” verrà distribuita una confezione con cinque mascherine, gratis, si pagherà solo il prezzo del giornale. Fino a esaurimento scorte. Sappiamo di penalizzare una parte dei nostri lettori, ma la disponibilità è limitata, e ci promettiamo a brevissimo di allargare la distrubuzione a tutta la provincia.

È il nostro modo di dire alle istituzioni, al governo nazionale e a quello regionale: muovetevi, questa, adesso, è una delle priorità.

È necessario che le aziende italiane possano essere messe nelle condizioni di produrne e produrne tante, ma, soprattutto, è necessario che chiunque possa procurarsi mascherine protettive, magari senza pagare, per prendere i mezzi pubblici, per andare a fare la spesa, per lavorare.

In tempi di emergenza nazionale, non bisognerebbe attendere l’iniziativa e la solidarietà dei privati. In questi giorni abbiamo visto consegnare carichi di materiale ai medici da parte di imprenditori, sindaci volenterosi, cittadini che si sono adoperati per produrre dispositivi di protezione individuale fatti in casa.

Va tutto bene, ma su questo il Paese non sembra determinato, c’è ancora troppa confusione. Se tra indossarle o non indossarle la percentuale di protezione cambia anche di una percentuale minima, allora vanno indossate. Non ci sono dubbi. Ripetiamo, noi abbiamo scelto di non fermarci alle chiacchiere e proviamo a fare la nostra parte.

Oggi cominciamo con la città di Napoli distribuendo 5 mascherine a ognuno dei nostri lettori, finché non termineranno le scorte, qualcuno certamente rimarrà senza. Nei prossimi giorni proveremo ad allargarci a tutta la provincia e alle isole del Golfo. È il nostro piccolo contributo alla nostra comunità in questo momento difficile.