Si terranno nel pomeriggio di oggi, a Mugnano, dove la famiglia risiede, i funerali del professore Marcello Toscano, il 64enne docente di sostegno della scuola media statale "Marino Guarano " di Melito di Napoli, trovato la sera dello scorso 27 settembre dietro una siepe che si trova all'interno del perimetro dell'istituto dove insegnava. A renderlo noto, con un post su Facebook, e' Marcello Curzio, cugino della vittima. Le esequie si terranno nella chiesa parrocchiale del Beato Nunzio Sulprizio in via Francesco Crispi a Mugnano di Napoli. La salma arrivera' in parrocchia alle 14 proveniente dall'Istituto di Medicina Legale del presidio ospedaliero "San Giuliano" di Giugliano in Campania dove alle 19 di ieri (l'accertamento e' iniziato intorno alle 14, un'ora dopo il conferimento dell'incarico ai consulenti della Procura) si e' concluso l'esame autoptico. All'accertamento ha preso parte un consulente nominato dall'avvocato del collaboratore scolastico Giuseppe Porcelli, 54 anni, in carcere, a Poggioreale, con l'accusa di omicidio volontario.