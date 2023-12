Il Senato ha dato il via libera al dl Campi Flegrei, nel testo già approvato dalla Camera. Il via libera con 79 ok, un voto contrario e 61 astenuti. Il provvedimento introduce norme di prevenzione del rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei, in Campania.

Con il via libera definitivo dell'Aula del Senato il decreto recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, il cosiddetto decreto Campi Flegrei può essere ora convertito in legge.

Le finalità del testo, composto da otto articoli, sono quelle di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate ed altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni Comuni o parti di Comuni della città metropolitana di Napoli.

Si disciplina, poi, il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilitaàdelle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, finalizzato a coadiuvare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente ed a individuare priorita' di intervento sul patrimonio privato e pubblico.

Sono, inoltre, previste l'adozione di un apposito piano di comunicazione nei riguardi della popolazione e l'elaborazione di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, piano quest'ultimo elaborato dal dipartimento della Protezione civile, "in raccordo" con la regione Campania, con la prefettura di Napoli e con gli Enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme, contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie. Il decreto reca, infine, misure urgenti per la verifica della funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, e per il potenziamento della risposta operativa territoriale di Protezione civile.