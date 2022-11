NAPOLI. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Pasquale Muro (nella foto a sinistra), il giovane di 20 anni accusato di avere ucciso Antonio Artiano (nella foto a destra), 23 anni, il fidanzato della sorella, ucciso da un colpo di pistola alla testa esploso durante una lite tra parenti, in via Marco Aurelio al rione Traiano.