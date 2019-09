CASOLA DI NAPOLI. È stato freddato con 6 colpi: 4 in rapida successione, poi - alcuni secondi dopo - altri 2. I killer volevano essere certi di averlo ucciso. Hanno mirato alla testa e al volto, sfigurando completamente Antonino Di Lorenzo, “Tonino ’o lignammone”, che è stato atteso al suo rientro in casa, in via Giovanni Del Balzo, a Casola di Napoli. Il capo dei narcos dei Monti Lattari doveva essere tra le mura domestiche, non oltre le ore 21, perché sottoposto a restrizioni giudiziarie proprio per i suoi numerosi trascorsi.