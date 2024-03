NAPOLI. Le dichiarazioni del super pentito non trovano riscontro e il processo a carico del ras del clan Mazzarella si conclude a sorpresa in un nulla di fatto. Gesualdo Sartori, imputato per l’omicidio del boss Patrizio Reale, alias “Patriziotto”, è stato assolto dall’accusa di essere stato uno dei due esecutori materiali del delitto. Minorenne all’epoca dei fatti, Sartori rischiava di andare incontro a una condanna a 18 anni di reclusione: questa era stata infatti la richiesta avanzata dal pubblico ministero della Procura per i Minorenni di Napoli.