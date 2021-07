NAPOLI. La IV sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli ha condannato a 30 anni di reclusione Vincenzo Lo Presto, 43 anni, marito di Fortuna Bellisario, uccisa a Napoli, il 7 marzo 2019, secondo l'accusa a causa delle conseguenze innescate dai colpi inferti con una stampella dal consorte, dopo l'ennesima lite per motivi di gelosia.

Il sostituto procuratore generale Maria Di Addea, nell'udienza dello scorso 13 luglio, aveva chiesto l'ergastolo. In primo grado Lo Presto venne condannato a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. La Procura, successivamente, decise di inasprire l'ipotesi di reato in omicidio volontario, oggi riconosciuto sussistente dai giudici di secondo grado.