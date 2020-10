NAPOLI. Un 29enne pregiudicato è stato ucciso ieri a Napoli. Il suo corpo già senza vita è stato lasciato intorno alle 21 di ieri sera davanti al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli da un'auto che si è subito dileguata. Il cadavere presentava una sola ferita da colpo di arma da fuoco all'emitorace sinistro. La vittima è stata identificata in Alessandro Risi, 29 anni, i cui parenti si sono recati poco dopo in ospedale e lo hanno riconosciuto. Secondo gli investigatori l'omicidio sarebbe da collegare all'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco intorno alle 20.30 in via Vittorio Veneto, nel quartiere Miano, nei pressi di un negozio il cui titolare, incensurato, è ritenuto vicino al clan camorristico Cifrone. Indaga la Polizia.