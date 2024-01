Un uomo di 51 anni, Raffaele Cinque, già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso stanotte a colpi d'arma da fuoco in via dello Scirocco, nel quartiere di Secondigliano, a Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e della Squadra Mobile. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli investigatori. Secondo le prime notizie della Polizia, l'uomo aveva precedenti per diversi reati.

Emergono nuovi particolari sulla morte di Raffaele Cinque trovato cadavere nella notte a Secondigliano. I killer sarebbero entrati in casa, lui ha cercato di scappare raggiungendo un altro balcone ma è caduto. Ancora da stabilire se il decesso sia stato provocato dai colpi di pistola esplosi nei suoi confronti o se la morte sia dovuta alla caduta dal balcone.