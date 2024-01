Sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato M.M. 39 anni e F.M., 51 anni, rispettivamente ex moglie e il suo compagno per la morte di Domenicaoantonio Vellega, 48 anni, avvenuta la sera del 3 marzo 2022. A distanza di quasi 2 anni dall'omicidio, i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura.

La sera del 3 marzo 2022, il corpo di Vellega fu ritrovato carbonizzato in una auto, una Fiat 600, in via Torricelli, ad Acerra. Le indagini hanno accertato che i due indagati, quella sera, prima ferirono gravemente Vellega e, successivamente, tentarono di disfarsi del corpo. I due indagati, credendolo già morto, posero il corpo dell'uomo nell'auto e successivamente appiccarono un incendio. Le ricostruzioni degli inquirenti, nonostante alcuni tentativi degli indagati di sviare le indagini, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della ex moglie della vittima e del convivente della donna. I due indagati saranno richiusi rispettivamente presso l'Istituto penitenziario maschile di Napoli-Poggioreale e l'istituto femminile di Pozzuoli.