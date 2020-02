MILANO. «Abbiamo appena consegnato ufficialmente la tela di Jorit raffigurante Giordano Bruno all’assessore al Turismo di Milano che la esporrà a Palazzo Marino e in occasione del nostro Maggio dei monumenti in un luogo simbolo della città». Così l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora De Majo. «Con quest'opera Napoli sarà promossa in Italia e all'estero in maniera non convenzionale raccontando la vita, la creatività urbana che l'attraversa, le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano - ha detto De Majo - per renderla migliore. Lo stand innovativo proposto quest'anno e il successo riscontrato ci raccontano di una città pronta a proporsi come una vera capitale europea della cultura lontana dall'oleografia tradizionale che da sola non basta più a rappresentarla». Jorit ha scelto le sembianze dell'attore milanese Gian Maria Volontè per dare un volto al filosofo Giordano Bruno. L'opera è stata realizzata presso lo stand dell'amministrazione comunale partenopea allestito alla BIT di Milano dove è stato annunciato il tema del prossimo Maggio dei Monumenti: “Giordano Bruno 2020, la visione (contro la catastrofe)".