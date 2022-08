Ennesimo episodio di aggressione a personale sanitario a Napoli. La polizia questa notte e' intervenuta presso l'ospedale del Mare per la segnalazione di una lite. Agli agenti una guardia giurata ha raccontato che, poco prima, un uomo l'aveva aggredita con dei pugni per futili motivi. L'aggressore era un uomo di 59 anni napoletano con precedenti di polizia e i poliziotti lo hanno denunciato per lesioni personali, violenza e resistenza a incaricato di pubblico servizio.