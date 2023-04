«Ho firmato un decreto per portare sul progetto di Palazzo Fuga-Albergo dei Poveri altri 33 milioni di risorse aggiuntive. Ai 100 che ci sono se ne aggiungono quindi altri 33». Lo ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla presentazione della nuova sezione "Campania romana" del Museo archeologico nazionale di Napoli.

«Ci sono tre Louvre - ha ricordato Sangiuliano - e il Mann ha tutte le risorse, tutto il patrimonio per poter raddoppiare sulla direttrice di via Foria passando attraverso l'Orto Botanico arrivando all'Albergo dei Poveri. Il direttore mi ha fatto già individuare le collezioni che potrebbero essere collocate lì. Vorrò vedere il “Mann due”, poi potrò andare anche in pensione».