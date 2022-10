Paura all’Arenella, al civico 18 di via Orsi, dove, nel pomeriggio di ieri, durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento al quinto piano sono stati avvertiti dei rumori sinistri. Un abitante dell’edificio ha notato che gli infissi non combaciavano più e così ha chiamato i vigili del fuoco che sono corsi sul posto e hanno ordinato immediatamente lo sgombero del palazzo per pericolo di crollo.

Pare che il problema riguardi uno dei pilastri che sarebbe stato intaccato compromettendo la stabilità dell’edificio. Gli abitanti della palazzina sono rimasti in strada tutta la giornaa in attesa di risposte. Sul posto i vigili urbani e ivigili del fuocohanno fatto allontanare curiosi e gli inquilini che tentavano di rientrare nei loro appartamenti.

La preoccupazione sale. Tant’è che in serata sul posto si è recato l’assessore Antonio De Iesu per accertarsi personalmente di quello che sta accadendo. Nel 2001 nella stessa strada un palazzo crollo in seguito a lavori effettuati nei garage.