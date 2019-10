NAPOLI. Nell’oramai famoso colloquio segreto dei consiglieri di maggioranza “congiurati’’ contro il sindaco de Magistris rivelato dall’audio divulgato da Repubblica, viene tirato in ballo anche il Capo di Gabinetto e Direttore Generale del Comune di Napoli Attilio Auricchio, l’uomo di massima fiducia del primo cittadino. Stefano Buono, capogruppo dei Verdi, ne parla così: «Auricchio si crede il potestà. Non vuole Barca e Sbrescia (due ex staffisti), ma come ti permetti?».