Due persone sono morte intrappolate nella loro auto, sommersa dall'acqua a causa del violento nubifragio che si è abbattuto oggi pomeriggio su Palermo.

La vettura si trovava all'altezza del sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci, lungo viale Regione Siciliana, principale arteria d'accesso alla città, trasformata in un vero e proprio fiume in piena dalla pioggia.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Centinaia di automobilisti sono bloccati lungo viale Regione Siciliana a Palermo, a causa dell'allagamento che ha reso impraticabile la principale via d'accesso alla città a seguito del nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo siciliano questo pomeriggio. Diverse auto sono sommersa dall'acqua che ha trasformato le due corsie di viale Regione Siciliana in veri e propri fiumi in piena.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per salvare numerosi automobilisti rimasti bloccati nelle auto e trascinati dalla corrente. Secondo i dati della stazione meteo dell'Osservatorio Astronomico, sono 79,4 mm di pioggia caduti sino ad ora. Si tratta del dato più elevato per luglio dal 1797 ad oggi.