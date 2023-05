NAPOLI. Sfiorata la tragedia sfiorata a Napoli al mercatino della Coldiretti in via Cervantes. Un palo dell'illuminazione stradale è caduto su uno dei gazebo preposti alla vendita di frutta e verdura e altri generi alimentari, probabilmente a causa del forte vento e del peso di alcuni festoni celebrativi dello scudetto del Napoli. Una delle venditrici è stata colpita leggermente dalla struttura che per fortuna ha arginato la caduta del palo. Illesi alcuni acquirenti che erano sotto la tende. Gli stessi venditori hanno provveduto a staccare tutti i festoni che erano attaccati su altri lampioni della strada.