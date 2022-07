Sono 142.967 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti. Sono 550.706 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che portano il tasso di positività al 26%, in crescita rispetto a ieri quando era al 20%. In aumento ricoveri (+270) e terapie intensive (+15).

Ecco i dati, regione per regione:

Piemonte - Sono 8938 di cui 8780 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 34917 di cui 33459 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 25,6% I ricoveri ordinari sono 532 (+ 3 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 13, - 2 rispetto a ieri. Sei i decessi segnalati di paziente con diagnosi di Covid.

Calabria - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 4.598 i nuovi contagi registrati (su 13.929 tamponi effettuati), +1.421 guariti e 4 morti (per un totale di 2.716 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +3.173 attualmente positivi, +14 ricoveri (per un totale di 315) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11).

Toscana - In Toscana sono 7.587 i nuovi casi Covid (1.085 confermati con tampone molecolare e 6.502 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.268.306 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.175.107 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.560 tamponi molecolari e 29.664 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,5% è risultato positivo. Sono invece 9.297 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'81,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.949, +6,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 704 (19 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Emilia Romagna - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.650.274 casi di positività, 6.503 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.081 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.362 molecolari e 19.719 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,9%. Va segnalato che con il bollettino di oggi vengono recuperati i casi positivi registrati dall’Ausl di Reggio Emilia che per un disguido informatico non erano stati conteggiati nel bollettino di sabato scorso 9 luglio.

Abruzzo - ''Sono 4298 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 461690. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 84 e 95 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara) e sale a 3404. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 407460 dimessi/guariti (+1005 rispetto a ieri)''. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Sardegna - In Sardegna si registrano oggi 4465 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 4171 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14061 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 157 (-7). 37871 sono i casi di isolamento domiciliare (+755). Si registrano 3 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 85 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e 1 residente nella provincia di Sassari.

Basilicata - Scende l'incidenza di nuovi contagi in Basilicata mentre aumentano ancora i ricoveri ospedalieri. Secondo il bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore, sono 1.564 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 4.139 tamponi (molecolari e antigenici). Deceduta una persona ultranovantenne di Bernalda. Nello stesso report sono state registrate 512 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 97 (+9) di cui 2 in terapia intensiva: 42 nell'ospedale di Potenza; 55 (di cui 2 in Utic) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 13.734.