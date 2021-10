Sono 2.697 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 70 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 662.000 tamponi, il tasso di positività è allo 0,4%. In lieve calo i ricoveri ordinari e in terapia intensiva per Covid. I ricoverati con sintomi rispetto a ieri sono -5 per un totale di 2.423. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è 355 (-3 rispetto a ieri) con 27 ingressi del giorno.

I DATI DELLE REGIONI

PIEMONTE - Sono 245 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 ottobre 2021 in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 morti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato i 245 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 115 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 60.783 tamponi eseguiti, di cui 53.628 antigenici. Dei 245 nuovi casi, gli asintomatici sono 154 (62,9%). I casi sono 134 di screening, 87 contatti di caso, 24 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 386.165.

I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 184 (+9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.181. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.718031 (+60.783 rispetto a ieri), di cui 2.304.263 risultati negativi. Quattro decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.798 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 370.983 (+162 rispetto a ieri).

LOMBARDIA - Sono 412 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti, che portano a 34.126 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 146.018, mentre il rapporto positivi/tamponi è pari allo 0,2%. In lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva: sono 53 (+1) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 283 (-5).

Nel dettaglio sono 131 i nuovi positivi registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 52 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 41 nuovi casi, a Brescia 60, a Como 18, a Cremona 16, a Lecco 18, a Lodi 5, a Mantova 10, nella provincia di Monza e Brianza 48, a Pavia 16, a Sondrio 8 e a Varese 23.

EMILIA ROMAGNA - Sono 161 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 19 ottobre 2021 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.055 tamponi molecolari e 21.630 tamponi rapidi con un tasso di positività dello 0,45%. Da ieri i guariti sono stati 766. Da inizio pandemia i decessi sono stati 13.538 nella Regione.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 29, 3 in meno rispetto a ieri, 303 quelli negli altri reparti Covid, uno in più.

TOSCANA - Sono 150 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri due morti.

I nuovi casi di positività (138 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico) portano il totale a 286.168 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.706 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.667 tamponi molecolari e 31.852 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo.

Sono invece 8.312 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.225, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 231 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 87,5 anni (1 a Pistoia, 1 a Grosseto).

PUGLIA - Sono 127 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi di positività rilevati su 23.197 test giornalieri. Sono 2.101 le persone attualmente positive in Puglia, 128 ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva. Da inizio emergenza registrati 270.602 casi totali, eseguiti 3.949.673 test. Complessivamente sono 261.682 le persone guarite, 6.819 i decessi.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 7 nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia salgono quindi a 12.255. I positivi attuali sono 102, di cui 2 ricoverati in ospedale e 100 in isolamento domiciliare. I guariti sono complessivamente 11.679, +2 rispetto a ieri, i casi fino ad oggi testati 90.203, i tamponi effettuati 207.711. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 474.

BASILICATA - Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 19 ottobre 2021 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 643 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 30. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22, di cui nessuno in terapia intensiva, mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 942.

Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.195 somministrazioni ieri. Finora 430.107 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino pari al 77,7 per cento del totale della popolazione residente, mentre 391.169 hanno completato il ciclo vaccinale pari al 70,75 per cento per un totale di 821.276 somministrazioni effettuate.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 81 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 19 ottobre 2021 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.475 tamponi molecolari e 24.796 antigenici. In terapia intensiva 7 persone, mentre sono 46 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.839 in Friuli Venezia Giulia.

SARDEGNA - Sono 12 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 2.107 persone testate e 2.633 tamponi processati tra molecolari e antigenici.

E' stato registrato un morto: si tratta del decesso di una donna di 91 anni della Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (- 2 rispetto a ieri), 49 (+1) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.427 persone, 59 in meno rispetto a ieri.

ABRUZZO - Sono 46 (di età compresa tra 2 e 97 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti: si tratta di un 45enne e di una 86enne della provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.293 (- 45 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 406 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 56 pazienti (invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1233 (-44 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.369 tamponi molecolari e 13.841 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0,28%.

Del totale dei casi positivi, 20935 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+24 rispetto a ieri), 20842 in provincia di Chieti (+9), 19698 in provincia di Pescara (-1 per riallineamento), 19676 in provincia di Teramo (+11), 671 fuori regione (+2) e 118 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

LAZIO - Sono 326 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti, compresi 2 registrati oggi ma dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.388 tamponi molecolari e 29.085 tamponi antigenici con un tasso di positività allo 0,8%. Le terapie intensive occupate sono 49, 307 i ricoverati. Da ieri ci sono stati 481 guariti. I casi a Roma città sono a quota 124. "Aumentano le somministrazioni grazie al Green Pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12 si potrà rivedere obbligo" dice l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio. Nella Asl Roma 1 sono 50 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 1 decesso. Nella Asl Roma 2 sono 49 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl Roma 3 sono 25 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Nella Asl Roma 4 sono 42 i nuovi casi e 3 decessi. Nella Asl Roma 5 sono 10 i nuovi casi e nella Asl Roma 6 sono 49 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 101 nuovi casi, di cui 20 nella Asl di Frosinone e un morto, 22 in quella di Latina, 28 a Rieti e 31 a Viterbo. Sono 8.524 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 307 ricoverati, 49 in terapia intensiva e 8.168 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono stati 372.219 e i morti 8.732.