In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.569 nuovi casi di Covid, con 595mila tamponi, e 67 decessi. Oltre 3.500 ricoverati sintomi da Coronavirus, 62 in più in 24 ore. Il tasso di positività è dell'1,4%. Intanto gli anestesisti del Friuli Venezia Giulia lanciano l'allarme: situazione preoccupante, serve almeno la zona gialla