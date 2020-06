Sono 190 i nuovi casi di coronavirus in Italia, portando il totale dall'inizio dell'epidemia a 239.410. La Lombardia registra 88 di questi casi. Il totale di guariti e' salito a 186.111, quello dei morti e' di 34.644, con un incremento di 30 rispetto a ieri (nel numero totale comunicato ieri, 34.675, erano inserite 61 vittime che in realta' erano gia' state contabilizzate). Il numero totale di attualmente positivi e' di 18.655, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 107 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto a ieri; sono invece 1.610 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 243 pazienti rispetto a ieri, e 16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un incremento di 1.526 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio per regioni, i casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia, 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento (che ha appunto effettuato un ricalcolo dei dati, segnalando 61 deceduti in meno rispetto a quanto precedentemente comunicato; 447 guariti in piu' rispetto a quanto gia' comunicato e il totale casi aumenta di 387 unita' rispetto a quanto precedentemente comunicato), 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d'Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata. Sei le regioni dove oggi non si contano nuovi casi: Basilicata, Molisde, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Provincia autonoma di Trento.