Sono 76.260 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in decrescita rispetto a ieri (96.365); in calo anche i decessi, 153 (ieri erano 197), 51.922 i guariti. E a fronte di 513.744 tamponi effettuati (ieri 641.896), il tasso di positività si attesta al 14,8% (-0,2%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i dati relativi alle terapie intensive (+11), in invece i ricoveri ordinari (-30). Sono 135.552.314 le dosi di vaccino somministrate in totale. Sono invece 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in piu' rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.939, ovvero 30 in meno rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di casi odierni e' la Lombardia con 9.206 contagi, seguita da Lazio (+8.340), Campania (+8.093), Puglia (+7.270) e Sicilia (+6.481). I casi totali superano quota 14 milioni e arrivano a 14.070.450. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 51.922 (ieri 71.380) per un totale che sale a 12.685.306. Ancora in aumento gli attualmente positivi, 26.283 in piu' (ieri +25.327), e salgono a 1.226.890. Di questi 1.217.485 pazienti sono in isolamento domiciliare.