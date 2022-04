Sono 69.204 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 131 morti. In tutto le vittime dall'inizio della pandemia salgono a 163.244 mentre i casi totali sono 16.349.788. I tamponi effettuati in più da ieri sono 441.526 e il tasso di positività è al 15,7%. In calo i ricoveri: -79 rispetto a ieri i ricoveri ordinari, che sono in tutto 10.076, e -12 i pazienti in terapia intensiva, che sono complessivamente 382.

DATI E NUMERI COVID DALLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 8.634 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 28 aprile. Si registrano inoltre altri 9 morti. I nuovi casi a Milano città sono 1.057. 39.889 il numero di vittime nella regione da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 65.725 con un rapporto test/positivi che si attesta al 13,1%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 35, mentre quelli nei reparti ordinari salgono a 1.261 (+10). Più in dettaglio, sono 2.635 i positivi al covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.057 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 723 nuovi casi, a Brescia 1.053, a Como 558, a Cremona 242, a Lecco 362, a Lodi 193, a Mantova 403, a Monza 731, a Pavia 506, a Sondrio 178 e a Varese 787.

VENETO - Sono 6.948 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 8 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.656.721, mentre gli attualmente positivi sono 72.766. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.433. Negli ospedali veneti sono ricoverate 643 persone in area medica e 18 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 107. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.054 dosi di vaccino anti-Covid.

TOSCANA - Sono 3.763 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 aprile in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, 952 confermati con tampone molecolare e 2.811 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.090.991 dall'inizio della pandemia e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.031.863 (94,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.839 tamponi molecolari e 20.685 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,3% è risultato positivo. Sono invece 5.046 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 49.294, -1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 669 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (stabili). Dei nuovi decessi, 4 sono uomini e 5 donne con un'età media di 85,7 anni.

PUGLIA - Sono 4.293 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 aprile in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 22.761 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.448; Bat: 261; Brindisi: 489; Foggia: 520; Lecce: 831; Taranto: 696; Residenti fuori regione: 34; Provincia in definizione: 14. Sono 105.449 le persone attualmente positive, 557 ricoverate in area non critica, 23 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.058.128 casi totali, 10.502.927 tamponi eseguiti, 944.423 persone guarite e 8.256 decessi.

ABRUZZO - Sono 5.385 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 28 aprile. Si registrano inoltre altri 9 morti. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 370.151. Dei positivi odierni, 4.472 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nella giornata di ieri, per problemi tecnici, il report non è stato trasmesso. I dati comunicati oggi sono cumulativi del 27 e 28 aprile.

BASILICATA - Sono 800 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 28 aprile. Si registra inoltre un altro morto. 3.137 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. La persona deceduta è una 96enne residente a Matera. Nella stessa giornata sono state registrate 661 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (+6) di cui nessuno in terapia intensiva: 71 nell'ospedale di Potenza; 40 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.376. Per la vaccinazione, ieri somministrate 274 dosi. Finora 468.103 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.702 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento), 355.332 sono le terze dosi (64,2 per cento) e 1.557 le quarte dosi (0,3 per cento), per un totale di 1.266.694 somministrazioni effettuate.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 91 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta. Il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia sale, pertanto, a 34.893. I positivi attuali sono 1447 di cui 1428 in isolamento domiciliare e 19 ricoverati in ospedale. Il totale delle persone guarite è di 32.913, in aumento di 134 unità rispetto a ieri. I nuovi casi testati sono 77, tamponi complessivamente effettuati sono 507.314. Da inizio emergenza a oggi i decessi di persone con diagnosi Covid in Valle d’Aosta sono 533.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 2.063 i nuovi contagi registrati (su 10.218 tamponi effettuati), +1.506 guariti e 6 morti (per un totale di 2.491 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +551 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 291) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 17).