NAPOLI. Se sale il prezzo del pane a subirne le conseguenze saranno anche le famiglie più povero. Un colpo durissimo per l’economia locale. Per questo oggi in Regione Campania ci sarà una riunione con i rappresentanti di categoria. L’appuntamento è per le 12,30, presso l’assessorato regionale alle Politiche agricole, al Centro Direzionale isola A6, piano 5, il tavolo di confronto sulla problematica dell’aumento del prezzo del pane e della farina, su iniziativa del presidente della commissione Regionale Agricoltura, Francesco Emilio Borrelli.