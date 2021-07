"Il decorso post-operatorio di Sua Santità Papa Francesco continua a essere regolare e soddisfacente. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente e ha sospeso la terapia infusionale". Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando il quotidiano bollettino sulla salute del Pontefice, ricoverato da domenica al Gemelli per un intervento ai diverticoli. "L’esame istologico definitivo - spiega Bruni - ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante". "Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera", fa sapere ancora il portavoce del Vaticano.