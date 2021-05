NAPOLI. Lotta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. I Carabinieri della Compagnia Stella e gli Agenti della Polizia Municipale di Napoli – nell’ambito di un servizio volto al contrasto dell’illegalità diffusa e al fenomeno dell’attività di parcheggiatore abusivo – hanno effettuato dei controlli in piazza Santa Maria della Fede. Denunciato un 70enne che è stato sorpreso mentre svolgeva l’attività illecita di parcheggiatore. Rimosse anche diverse auto che in quella piazza erano in divieto di sosta.