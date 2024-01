NAPOLI. Gli agenti dell'Unità Operativa San Giovanni della Polizia Locale di Napoli, a seguito di una segnalazione di cittadini, hanno effettuato una ispezione in un cantiere edile in via Galeoncello, a Ponticelli. Dai controlli effettuati i vigili urbani hanno accertato che era in corso la realizzazione abusiva di un parcheggio mediante la trasformazione urbanistica di un terreno agricolo. Sotto sequestro è finita un'area di circa 8.400 metri quadrati sulla quale erano i corso i lavori. La proprietaria dell'area è stata denunciata.