NAPOLI. Al via un ciclo di appuntamenti settimanali con l’assessore al Verde e con i tecnici competenti per monitorare l’andamento dei lavori finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana, per un ammontare di quasi 14 milioni di euro, volti alla riqualificazione dei principali parchi cittadini (Villa Comunale, Parco Virgiliano, Parco Troisi, Parco San Gennaro, Parco del Poggio, Parco di Scampia, Parco San Gaetano Errico, Villa Letizia, Parco dei Camaldoli, Parco dei Camaldoli Sud, Parco Buglione, Parco Mascagna, Parco Nicolardi, Parco Fratelli De Filippo, Parco Anaconda, Parco Ventaglieri, Parco Musella, Parco Re Ladislao).

Felaco ha descritto la situazione attuale, ricordando che proprio questa settimana sono partiti i lavori al Parco Buglione, nel quartiere Arenella. Siamo comunque in un quadro che consente di registrare un generale avanzamento dei lavori anche per gli altri parchi. L’Amministrazione comunale si aspetta passi in avanti nei prossimi mesi, ha concluso l’assessore, e anche se la fine della consiliatura non consentirà di vedere tutti i lavori conclusi, si stanno gettando solide basi per una duratura riqualificazione del verde cittadino.

L'architetta Francesca Spera del Servizio Verde della Città ha fornito i dettagli sui singoli progetti, evidenziando che sono 7 i parchi cittadini per i quali è in corso l’affidamento per la progettazione esecutiva: Parco Ciro Esposito, Parco San Gennaro, Parco Mascagna, Parco Troisi, Parco del Poggio, Parco San Gaetano Errico e Parco Fratelli De Filippo. Per i primi tre – ha chiarito Spera - si è già proceduto alla contrattualizzazione.

Sono poi previsti interventi di manutenzione straordinaria attraverso progettazioni interne nel Parco Buglione – dove sono già partiti i lavori –, nel Parco Ventaglieri, nel Parco Anaconda e nel Parco Camaldoli Sud. Anche in questi casi si è già proceduto alla contrattualizzazione e si aspetta entro 40 giorni la progettazione esecutiva.

Saranno sempre a progettazione interna i lavori nel Parco Nicolardi, nel Parco Re Ladislao e nel Marco Musella. Qui, ha chiarito Spera, potrebbero esserci maggiori imprevisti sui tempi perché per i parchi Re Ladislao e Musella bisognerà aspettare i pareri della Soprintendenza, ma anche in questo caso si procederà regolarmente per la gara attraverso la piattaforma Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Discorso a parte si deve invece fare per i tre grandi parchi cittadini, ha concluso Spera. Infatti, per la Villa Comunale, il Parco Virgiliano e il Parco dei Camaldoli sono in corso i lavori delle tre commissioni nominate per l’aggiudicazione dei lavori, e manca poco per la conclusione della procedura.

Il consigliere Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle) è intervenuto nel corso del dibattito per chiedere quale sarà il ruolo del Comune nell’altro progetto di riqualificazione dei parchi municipali, finanziato per 15 milioni di euro dalla Regione Campania. Brambilla ha anche chiesto se i progetti esecutivi per i parchi comunali terranno conto delle indicazioni emerse in commissione nei confronti precedenti, in merito ad esempio alle attrezzature da inserire, e se è confermato il ruolo della Napoli Servizi nella manutenzione del verde, per la quale il bilancio comunale stanzia 5,3 milioni di euro.

A queste domande ha risposto la dirigente del Servizio Verde della Città, Teresa Bastia, che ha chiarito che per il finanziamento regionale sui parchi municipali il Comune sarà responsabile di tutta la fase esecutiva. Per la Napoli Servizi resta confermata la manutenzione dei 197 siti comunali, ma di questi sono solo quattro i parchi dove la società interviene per la manutenzione periodica del verde: il Parco San Gaetano Errico, il Parco Virgiliano, la Villa Comunale e il Parco Totò.

Proprio sulla manutenzione della Villa Comunale, ha concluso il presidente Buono, la commissione Ambiente tornerà a riunirsi presto, per approfondire i dettagli delle procedure in corso. Nuovi confronti, inoltre, saranno previsti, d’intesa con l’assessore Felaco, sul Parco della Marinella, sul Parco Falcone e Borsellino, sull’ex Gasometro e su tutti gli altri parchi municipali.