Al via i lavori di abbattimento dell'ex stabilimento Whirlpool a via Argine. Il primo giorno di cantiere è stato salutato da tanti ex operai della multinazionale, oggi in carica alla Italian Green Factory, azienda del gruppo Tea Tek, con sorrisi ed un applauso al ceo della società, Felice Granisso. «Inauguriamo il cantiere - ha detto Granisso - di quella che sarà la prima fabbrica green di Napoli. Siamo emozionati. Questo sito ha una storia. Cercheremo di essere all'altezza delle aspettative».