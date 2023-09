NAPOLI. Attimi di paura al Museo archeologico nazionale di Napoli, dove negli spazi adiacenti al bar si è verificato il distacco di una porzione di intonaco dalla parte più alta del soffitto a volta. L'intonaco caduto ha colpito una signora olandese che sta bene. "Abbiamo avviato immediatamente la chiusura della sala vicina alla caffetteria e delle sale superiori dei mosaici. Lunedì continueremo le verifiche con il Dipartimento di ingegneria e si sospettano cause da sciame sismico», commenta il direttore del Mann, Paolo Giulierini, che si è messo subito in contatto con la visitatrice per sincerarsi delle sue condizioni di salute.