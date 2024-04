NAPOLI. Tragedia sfiorata al Parco San Paolo a Fuorigrotta per il cedimento di un’impalcatura nel cantiere della Metro. Erano circa le 20 di lunedì sera quando il forte vento ha smosso rendendo cedevole parte di un’impalcatura per i lavori in corso ad un edificio in via Bobbio al civico 25 all’ingresso del cantiere. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i vigili del fuoco allertati dai residenti del posto. Tanta la paura ma per fortuna nessun ferito. Solo il caso ha voluto però che nulla di terribile dovesse succedere. Invero appena pochi minuti prima, al di sotto dell’edificio, erano passate delle persone a piedi, e non c’erano auto parcheggiate o in transito sulla carreggiata, probabilmente nel giorno di festività pasquale il parco era semideserto e poco trafficato. Successivamente si è udito un tonfo e un gruppo di persone si è riversato in strada subito dopo aver sentito dei rumori provenire dal luogo dell’incidente, per poi scoprire che parte del ponteggio era crollato, a causa di forte raffiche di vento precedute dalla pioggia.

I vigili del fuoco e la Polizia municipale sono intervenuti in via Bobbio e hanno circoscritto l’area, come da prassi, per salvaguardare la sicurezza. Gli operai incaricati hanno messo in atto le procedure per la messa in sicurezza e provveduto, quindi, a smontare le parti del ponteggio pericolose evitando che altre possano staccarsi. Tra i residenti vige l’allerta per quanto accaduto «Stavolta ci è andata bene» dicono alcuni. Ma c’è anche insofferenza per le lungaggini dei lavori dovuti al cantiere per la costruzione della Linea Metro 7 che dovrà collegare ferrovia Cumana e Circumflegrea (sono già trascorsi 16 anni) tra inizi e rinvii, e per le condizioni di scarsa vivibilità e, più in generale, per il clima di insicurezza di cui risentono gli abitanti del parco, ingabbiati in strade labirintiche, con ancora furti e truffe da fronteggiare.