Attimi di paura all'Arenella. Un grosso albero è crollato poco va in via Saverio Altamura. Per fortuna in quel momento non passavano nè auto nè passanti e non ci sono stati feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti per provare a liberare la strada, mentre la polizia municipale prova a gestire al meglio il traffico che è rimasto bloccato.