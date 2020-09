Il 02 Settembre 2020 ore 17:44 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 e profondità 335.2 km a Senerchia (AV).

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 4 km W Senerchia (AV),

il02-09-2020 15:44:17 (UTC) 37 minuti, 43 secondi fa

02-09-2020 17:44:17 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.75, 15.16 ad una profondità di 335 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

21 Km a NE di Battipaglia (50786 abitanti)

34 Km a E di Salerno (135261 abitanti)

36 Km a SE di Avellino (54857 abitanti)

38 Km a E di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)

53 Km a SE di Benevento (60091 abitanti)

53 Km a E di Scafati (50787 abitanti)

56 Km a W di Potenza (67122 abitanti)

57 Km a E di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)

67 Km a E di Torre del Greco (86275 abitanti)

68 Km a E di Portici (55274 abitanti)

69 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)

70 Km a E di Acerra (59573 abitanti)

74 Km a E di Afragola (65057 abitanti)

75 Km a E di Casoria (77642 abitanti)

77 Km a E di Napoli (974074 abitanti)

79 Km a E di Caserta (76326 abitanti)

83 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

83 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)

84 Km a E di Aversa (53047 abitanti)

85 Km a SW di Cerignola (58396 abitanti)

86 Km a SW di Foggia (151991 abitanti)

91 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)

Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 2.3 avvertita ieri in Irpinia

Erano le ore 20.26 di ieri sera quando una scossa di terremoto ha colpito l’Irpinia. Precisamente è stata avvertita al confine tra la Campania e la Basilicata secondo i dati riportati dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia(Ingv).

L’epicentro, stando a quanto dicono gli esperti, sarebbe stato individuato nel comune di Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino. Avrebbe anche interessato anche le zone vicine di Cairano, Calitri e Pescopagano, e la provincia di Potenza. La scossa di magnitudo 2.3 per fortuna non ha causato né danni a persone né a cose. Solo un po’ di paura quindi per coloro che la hanno avvertita. L’Irpinia come sappiamo non è nuova in fatto di terremoti, l’ultimo circa due mesi fa, tre erano state le scosse in 5 minuti.