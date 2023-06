NAPOLI. Principio d’incendio ieri sera in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Luca Giordano nel quartiere collinare del Vomero. Sul posto una volante della polizia, i vigili del fuoco, che hanno proceduto alle operazioni di spegnimento, e personale del 118 che ha sottoposto ad accertamenti l’anziana residente. Tanta paura tra i passanti della centralissima via vomerese. Le fiamme sono state domate in circa un’ora, poi i vigili del fuoco hanno provveduto alle verifiche del caso. A seguire le operazioni anche Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari.