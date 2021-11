Paura a Pozzuoli, per un incendio divampato nel deposito Ctp: tre bus in fiamme, vigili del fuoco sul posto

Secondo le prime infìdagini il rogo si sarebbe sviluppato stanotte. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che tutt’ora sono al lavoro per domare le fiamme.

Paura trai residenti che hanno visto questa enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo ed è visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Il commento

“Ennesima tragedia per la Ctp – commenta Edoardo Leongito, segretario generale dei trasporti Ugl Fna – stamane 3 autobus in fiamme. Dalle prime versioni, sembrerebbe che un autobus, rientrato per guasto, arrivato in deposito dopo aver parcheggiato, sia andato in fiamme, estendendo il pericolo ad altri autobus che erano lì vicino. Sarebbe la dimostrazione dello status della manutenzione dei mezzi aziendali. Oramai il declino della CTP sta sfociando e toccando limiti della sicurezza, compresa quella dei passeggeri. Dopo l’era De Magistris, ci aspettiamo dal neo sindaco di città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, una seria “sterzata” che riporti la CTP ad essere azienda “fiore dell’occhiello” del TPL in Campania”, conclude il sindacalista.