Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario. È accaduto la scorsa notte al Cto di Napoli dove un paziente giunto per un trauma della caviglia, in attesa da alcune ore, ha perso la pazienza e aggredito i 2 infermieri addetti al triage. L’uomo prima ha alzato la voce poi è passato agli insulti intimando ai due infermieri di essere visitato. Successivamente con un pugno l’uomo ha rotto il plexiglas di protezione della postazione. Il personale in servizio e le guardie giurate subito accorse hanno chiamato le forze di polizia e l’uomo è stato puntualmente denunciato. I due infermieri questa volta hanno proseguito il turno preferendo garantire il servizio in quanto c’erano quasi 40 pazienti in attesa di visita.