POMIGLIANO. Furto in una scuola di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Si tratta dell'istituto scolastico IC5 Falcone-Paciano, in via Buonpensiero, dove verosimilmente durante il weekend sono stati rubati decide di pc portatili, tablet, pianole, casse acustiche, un lettore dvd e altro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pomigliano d'Arco che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto.