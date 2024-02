CASERTA. Sono in totale dieci le pecore, quattro ancora agnelli di piccola età, sbranate e uccise da un gruppo di canidi selvatici in località Vaccheria, nel Comune di Caserta. A darne notizia i militari del locale Nucleo carabinieri forestale. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono accorsi anche i veterinari della Asl casertana che non hanno potuto fare altro che accertare l'aggressione degli ovini appartenenti ad un allevatore locale. L'aggressione al gregge di pecore, spiegano dalla forestale, è avvenuta nel corso della note tra l'11 ed il 12 febbraio scorso.