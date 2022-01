Il 27 dicembre scorso in piazza Teresa girava tra i passanti nudo con un grande coltello rubato. E' stato arrestato e poi scarcerato e domenica scorsa ha baciato con la forza una bambina di 4 anni in piazza Castello.

L'UOMO ERA GIA' STATO ARRESTATO

L'uomo è un marocchino, irregolare in Italia, che è stato nuovamente arrestato. Il Siulp, il sindacato di polizia ha denunciato: "Questa persona ha bisogno di assistenza medica, tuttavia, venuta meno l’espulsione dal Cpr, il dettato normativo dovrebbe poter consentire che soggetti del genere non diventino un pericolo per i cittadini adulti o, peggio ancora, per i bambini”.

LIBERATO DOPO DUE GIORNI DI CARCERE

Secondo il Siulp "l'uomo “era già stato ospite del Cpr di Torino, ma senza poter essere rimpatriato poiché, dopo aver tentato il suicidio, veniva rimesso in libertà, come molti in quel periodo”. Inoltre “era già inottemperante” all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria” e dopo che era stato arestato in piazza Santa Teresa era stato di nuovo liberato dopo due giorni di carcere con obbligo di firma presso il commissariato Centro.

“Stranamente non veniva subito riportato presso il Cpr - dichiara il segretario generale - e si faceva arrestare il 9 gennaio.

ALTRA PORCHERIA AI DANNI DI UNA BAMBINA DI 3 ANNI

Un’azione odiosa per cui era già recidivo visto che quando decideva di baciare sulla bocca con forza una bambina di 4 anni. E un’analoga porcheria l’aveva già fatta tempo prima a Bologna ai danni di una bambina di 3 anni”.