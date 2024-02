Giovedì 29 febbraio presentazione del progetto "Percorsi" per l’integrazione e il lavoro dei Minori stranieri non accompagnati.

Giovedì 29 febbraio alle ore 9.30 a Napoli presso la sala Vasari (Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi Piazza Monteoliveto 4) sarà presentato il Progetto PERCORSI per l’integrazione e il lavoro dei minori stranieri non accompagnati.

L’evento di presentazione vedrà gli interventi di Michele Raccuglia, responsabile Campania e Calabria Anpal Servizi, Rosa Rotundo, responsabile di progetto Anpal Servizi, Giovanna Paolantonio, Dirigente Servizi per il Lavoro Regione Campania, Valerio D’Ambrosio, referente tirocini extracurriculari servizi per il lavoro Regione Campania, Dario Annunziata viceprefetto di Napoli, Raffaele Cavaliere, ReTAP Campania, Sabrina Rufolo, L.E.S.S. Impresa Sociale Onlus, Massimo Di Porzio, presidente Confcommercio Napoli, Giovanna Ferrara, Unimpresa, Mattia D’Acunto, direttore Formedil Napoli.

Le conclusioni saranno affidate a Mario Morcone, assessore sicurezza, legalità, immigrazione Regione Campania, modererà i lavori, Luigi Falco Anpal Servizi

L’intervento è finanziato dalla DG Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da Anpal Servizi SpA e promuove la realizzazione di 750 percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo a favore dei MSNA e giovani migranti fino a 24 anni non compiuti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

I percorsi integrati finanziano un pacchetto di servizi e misure di politica attiva, Il valore complessivo della dote è pari a 5.940 € di cui 2.340 € a favore del soggetto promotore, 600 € per il soggetto ospitante, 3.000 € per il destinatario come indennità di frequenza del tirocinio.

Nel caso di proroga del tirocinio, fino ad un massimo di 12 mesi, il valore della dote aumenta fino ad un importo massimo di 10.040 €.