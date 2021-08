Tre persone sono state sanzionate dai carabinieri forestali . In questi giorni i carabinieri forestali di NAPOLI sono impegnati, di intesa con il parco regionale dei Campi Flegrei, in servizi di contrasto della pesca di frodo, specie in zone protette dove aumenta il rischio che i fondali possano essere irrimediabilmente danneggiati. A Pozzuoli, all'interno del parco regionale dei campi flegrei, i carabinieri forestali hanno effettuato diversi controlli nei laghi Lucrino, d'Averno e Fusaro. Proprio a Bacoli, in via spiagge romane nei pressi dello specchio d'acqua del Fusaro, i militari dell'arma forestale di Pozzuoli hanno sanzionato tre persone perché trovate a pesca senza la licenza.