NAPOLI. Un arresto in flagranza di reato e una misura cautelare per un sfilza di reati: droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violazione di sigilli. Per Valerio Francesco Zungri, 29enne cognato del ras Carlo Esposito, è stato un martedì nero: i poliziotti della squadra giudiziaria del commissariato Pianura erano andati a casa sua per notificargli il provvedimento restrittivo e lo hanno bloccato con addosso 23 grammi di marijuana.