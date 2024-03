NAPOLI. Le decine di mattoni ammassati sul pericolante pavimento sembrano quelli di solito in uso agli operai di una fabbrica in piena attività, non quelli di un’opera rimasta incompiuta. I piani inferiori, accessibili da scale sdrucciolevoli senza corrimani, sono più simili a dei pozzi di cui non si vede il fondo. Le mura, ammuffite dall’incuria e dall’acqua piovana penetrata, sono almeno in parte abbellite dai murales realizzati da writers intrufolatisi da uno dei varchi incustoditi da cui si può accedere o dal marciapiede o da strade sterrate e piene di rifiuti.