Minaccia di farla finita e lanciarsi dalla rampa del raccordo Pianura-Soccavo-Vomero. L'uomo si trova lì dalle 4 della scorsa notte. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza. Traffico paralizzato e caos in tutta la zona che collega i due quartieri di Napoli. Chiusa la rampa d’accesso di via Montagna Spaccata, sospesa la linea ferroviaria della Circumflegrea. Fino ad ora inutile ogni tentativo di convincere l'uomo a desistere dalle sue intenzioni. Sul posto anche uno psicologo dell'Asl che fino ad ora non ha prodotto alcun riscontro positivo. L'uomo continua a tenersi in bilico sul parapetto del cavalcavia.

Secondo alcune voci “catturate” tra i numerosi presenti sul raccordo che collega via Cinthia a Pianura, tra cui anche i familiari dell'uomo, sembrerebbe che il gesto sia stato scaturito da vicende personali dell'uomo. Intanto le forze dell'ordine e i sanitari continuano il loro operato con l'intento di convincere l'uoo a desistere dall'insano gesto e accettare le cure del caso.