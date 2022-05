NAPOLI. Locali che rischiano di restare chiusi. E dal Lazio in su il comparto è in mano agli egiziani. «Il problema è serio, serio, molto serio. E la nostra Regione deve fare una battaglia per mantenere la titolarità del brand dei pizzaioli professionisti napoletani» la voce di Vincenzo Staiano, il “pizzaiolo del Papa”, sale di tono perché il suo è un grido d’allarme per l’intera categoria.