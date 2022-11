NAPOLI. Dopo due anni di rinvii e di polemiche, cancellata la Ztl di piazza Dante. Un colpo di spugna voluto dagli assessori Edoardo Cosenza, Teresa Armato e Antonio De Iesu che hanno lavorato di comune accordo per riaprire i varchi della Zona a Traffico Limitato e per la rimodulazione del perimetro della Ztl Tarsia-Pignasecca-Dante. Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità non ha nascosto la propria soddisfazione: «È stata una grande vittoria per tutti i cittadini» ha detto a caldo. «Un atto dovuto. Non se ne poteva proprio più.