NAPOLI. «Quella di piazza Garibaldi è una situazione che necessita di interventi urgenti e nella quale si registra l’assenza totale della Municipalità. Occorrono risposte che non siano sempre dettate dall’emergenza ma affrontino in maniera strutturale i problemi. E in questo senso, le istanze devono arrivare al Comune e alla Regione». A dirlo Gennaro Succoio (nella foto), responsabile della zona di San Lorenzo per Fratelli d’Italia e già presidente dell’allora circoscrizione di Vicaria.