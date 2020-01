NAPOLI. Quindici negozi su diciotto nella zona di Piazza Nazionale e Via Nazionale sono risultati non in regola. È il bilancio dei controlli messi in atto nell'ultima settimana a Napoli dagli agenti della Polizia Municipale. Solo tre attività sono risultate in regola, mentre le altre sono state sanzionate per l'assenza di autorizzazione, l'occupazione abusiva di suolo pubblico e per l'installazione di tabelle pubblicitarie e tende solari prive di autorizzazione. Nello specifico in Piazza Nazionale sono state multate 2 attività di gastronomia per esercizio di attività senza autorizzazione, 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico e una per eccedenza di occupazione, mentre 7 commercianti sono stati sanzionati per aver installato tabelle pubblicitarie senza autorizzazione. In un caso a una attività di ortofrutta è stata contestata, oltre alla occupazione abusiva di suolo pubblico, anche la vendita di alimenti esposti agli agenti atmosferici con relativo sequestro e distruzione della merce. In Via Nazionale è stata sanzionata una attività di vendita di alimenti per l'occupazione di suolo pubblico, in eccedenza a quanto autorizzato, mentre per un'altra attività commerciale alimentare, oltre all'accertamento dell'occupazione di suolo pubblico abusiva, veniva rilevata anche l'installazione della tabella pubblicitaria senza autorizzazione con l'applicazione delle sanzioni conseguenziali.