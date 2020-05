NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Miano per una donna minacciata e aggredita dal marito.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna ferita al volto che ha raccontato di essersi allontanata da casa poiché il marito l’aveva aggredita e malmenata.

Gli agenti hanno accompagnato la vittima nel suo appartamento dove c’era ancora il coniuge che è stato allontanato.

L’uomo, dopo poche ore, è tornato presso l’abitazione e ha tentato di entrarvi inveendo contro la moglie con insulti e minacce fino a quando non è stato bloccato dai poliziotti nuovamente intervenuti. L’uomo, D.D.P., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.