Una donna di 56 anni è stata uccisa dal figlio 33enne a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L'omicidio è avvenuto poco dopo l'una in un appartamento in via dei Remaioli. Il 33enne, che sarebbe affetto da problemi psichici, si sarebbe scagliato contro la madre picchiandola a morte. Sul posto è presente la Polizia di Stato.